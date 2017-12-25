Cumhurbakanı Ceenbekov’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e doğum gün tebrik mesajı

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i 24 Aralık doğum günü vesilesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov’un mevkidaşı Aliyev’e ilettiği doğum gün mesajına yer verilmiştir.

Mesajda, “Doğum Gününüz Kutlu Olsun!

Devlet faaliyetlerinde profesyonel çalışmalarınızın ve zengin iş tecrübenizin kardeş Azerbaycan’ın refahına ve onun uluslararası otoritesinin arttırılmasına katkıda bulunacağından eminim.

Uzun ömür, sağlık, mutluluklar ve devlet faaliyetlerinde başarılar dilerim!” ifadesine yer verildi.