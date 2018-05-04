Cumhurbaşkanı: ‘Isık-Göl ülkemizin incisidir, onu korumak hepimizin görevimiz’

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Isık-Göl sakinleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Isık-Göl sadece iş yapmak ya da para kazanmak yeri değil. Isık-Göl, ülkemizin incesidir, hepimiz onu korumalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isık-Göl’e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün 4 Mayıs’ta yerel sakinler ile yaptığı toplantıda Isık-Göl’ün sadece iş yapmak ya da para kazanmak için kullanılan bir yer olmadığını, onun ülkenin incesi olduğunu ve gölü korumak ülkedeki herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Isık-Göl’de ekolojiyi korumada aktivistler ile gönüllülerin aktiv çalışmalar yaptığını dile getiren Ceenbekov, “Herkesi Isık-Göl ile ilgilenmeye, ekolojisini korumaya özel önem vermeye çağırıyorum! Evet, turizm alanında yerel halk ekmeklerini kazanıyor, ama şunu unutmamak gerekir ki, ilk önce gölümüz sadece iş için bir yer ya da para kazanmak için değil, ülkemizin paha biçilemez bir parçasıdır! Bu nedenle, önce yerel sakinler, daha sonra turistler ve hepimiz Isık-Göl'de ekolojik duruma karşı kayıtsız kalmamalıyız ve onu korumak için her şeyi yapmalıyız.” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Ceenbekov, altyapı geliştirmenin, yolların inşasının ve hizmet geliştirme alanlarındaki hizmetlerin öneminin altını çizdi.