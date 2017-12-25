Cumhurbaşkanı Ceenbekov temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’da

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, çalışma ziyareti için Kazakistan’da

Devlet Başkanı Ceenbekov’u Uluslararası Astana Havaalanı’nda Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galımjan Koyşıbayev, Astana Kaymakam Yardımcısı Askar Amrin ve Kırgızistan’ın Kazakistan Sorumlu Müşaviri Kaynar Toktomuşev karşıladılar.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Astana Havaalanı’nda iki ülkenin bayrakları kaldırıldığı bildirildi.

Ziyaret çerçevesinde Ceenbekov’un Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile dar ve geniş formatta toplant düzenlemesi, iki liderin ikili işbirliği ve AEB çerçevesinde işbirliği konuları görüşmesi beklendiği, toplantı bitiminde iki önemli belgenin – Kırgız-Kazak Sınırının Rejim Üzerinde Anlaşmasının ve Kırgız-Kazak Devlet Sınırı Anlaşmasının imzalanması ve Devlet Başkanlarının ortak basın toplantısı düzenlemesi planlandığı belirtildi.

Buna ek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Kazakistan Başbakanı Bakıtjan Sagintayev ile görüşmesi bekleniyor.