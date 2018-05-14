Cumhurbaşkanı Ceenbekov Soçi’ye ulaştı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısına katılmak için Rusya’nın Soçi şehrinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya’nın Soçi kentinde bulunuyor.

Avraysa Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katılmak üzere Soçi’ye ulaşan Ceenbekov’u Soçi Belediye Başkanı Anatoliy Pahomev, Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Daire Başkanı İgor Bogdaşev ve Kırgızistan’ın Rusya Büyükelçisi Bolot Otunbayev karşıladı.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısında, Birlik çatısı altında ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları, ayrıca uluslararası işbirliği konuları ve Avrasya uzayında daha fazla entegrasyon konuları ele alınacaktır.

Buna ek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geleceği bekleniyor.