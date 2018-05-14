Cumhurbaşkanı Ceenbekov Soçi’ye uçtu

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün 14 Mayıs’ta çalışma ziyareti için Soçi’ye uçtu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un bugün, 14 Mayıs’ta Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katılmak üzere Soçi’ye uçtuğu bildirildi.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısında, Birlik çatısı altında ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları, ayrıca uluslararası işbirliği konuları ve Avrasya uzayında daha fazla entegrasyon konuları ele alınacaktır.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısında ayrıca, Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’ye girmesi kapsamında iki yıl boyunca ülkenin faaliyetlerinin ana sonuçlarını yansıtan "Kırgız Cumhuriyeti: Avrasya Ekonomik Birliği'nde iki yıl" konulu konuşma yapılacak.

Buna ek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi ve tarafların iki ülkenin ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarında işbirliği konularını görüşeceği bekleniyor.