Cumhurbaşkanı Ceenbekov resmi ziyareti için Kazakistan’a uçtu

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazak tarafının daveti üzerine resmi ziyaret için Kazakistan’a uçtu.

Kazakistan’da Ceenbekov’u Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galımjan Koyşıbayev, Astana Kaymakam Yardımcısı Askar Amrin ve Kazakistan’ın Bişkek Büyükelçisi Ayımdos Bozjigitov’un karşılayacağı belirtildi.

Ziyaret çerçevesinde Ceenbekov’un Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile dar ve geniş formatta toplant düzenlemesi, iki liderin ikili işbirliği ve AEB çerçevesinde işbirliği konuları görüşmesi bekleniyor.

Toplantı bitiminde iki önemli belgenin – Kırgız-Kazak Sınırının Rejim Üzerinde Anlaşmasının ve Kırgız-Kazak Devlet Sınırı Anlaşmasının imzalanması planlanıyor.

Buna ek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Kazakistan Başbakanı Bakıtjan Sagintayev ile görüşmesi bekleniyor.

Astana ziyaretinden sonra Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine BDT Devlet Başkanları gayri resmi toplantıya katılmak üzere Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.