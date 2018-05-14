Cumhurbaşkanı Ceenbekov Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere bulunduğu Soçi’de Rus mevkidaşı Putin ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin sitesinde yer alan habere göre, taraflar iki ülke arasında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde işbirliği yanı sıra, ikili ilişkiler konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bugün, 14 Mayıs’ta yapılacak Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katılacak.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısında, Birlik çatısı altında ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları, ayrıca uluslararası işbirliği konuları ve Avrasya uzayında daha fazla entegrasyon konuları görüşülecek.

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