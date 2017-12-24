Cumhurbaşkanı Ceenbekov Kazakistan’a, daha sonra Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm Başkanı Ayzada Subakocoyeva, gazetecilere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un resmi ziyaret için Kazakistan’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Subakocoyeva, “Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in daveti üzerine 25-26 Aralık tarihleri arasında Kazakistan’a ziyaret yapacak. Ziyaret kapsamında dar ve geniş formatta toplantıların yapılacağı planlanıyor. İki ülkenin liderleri ikili işbirliği ve AEB çerçevesinde işbirliği konuları görüşecek.” ifadesini kullandı.

30 Kasım’da Minsk’te Ceenbekov ile Nazarbayev arasında görüşme düzenlendiğini hatırlatan Subakocoyeva, o toplantı sonucunda, iki hükümet arasında ticaret ve ekonomik işbirliği konusunda, gümrük idaresi, vergilendirme, bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolü alanlarında bir yol haritasının imzalandığına dikkat çekti.

“Görüşmelerin ardından, iki ülkenin liderleri bu yol haritasının ve diğer ikili işbirliği konularının etkili bir şekilde hayata geçirilmesine ivme kazandıracağını düşünüyorum.” diyen Subakocoyeva, Kırgız tarafının eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı ilişkileri daha da güçlendirmeye eğilim gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm Başkanı Ayzada Subakocoyeva, “Toplantı bitiminde önemli belgelerin: Kırgızistan-Kazakistan sınırındaki rejimin anlaşılması, Kırgız-Kazak Devlet Sınırı Anlaşması gibi anlaşmaların imzalanması bekleniyor.” ifadesini sözlerine ekledi.

Ceenbekov’un Kazakistan Başbakanı ile bir araya geleceğini ifade eden Subakocoyeva, Devlet Başkanının Astana’da görüşmelerinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine BDT Devlet Başkanı gayri resmi toplantısına katılmak üzere Moskova’ya çalışma ziyareti yapacağını bildirdi.