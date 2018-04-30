Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Halklar Asamblesi Başkanı Mamıtov’u kabul etti

BİŞKEK, 28 Nisan 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Halklar Asamblesi Başkanı Mamıtov’u makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Halklar Asamblesi Başkanı Tokon Mamıtov ile bir araya geldiği bildirildi.

Asamblenin faaliyetleriyle ilgili konuları yanı sıra Kırgızistan halkının birliğini güçlendirmek için devlet gücünün tüm kolları ile etkileşimi ele alındığı ifade edilen açıklamada, Ceenbekov’un Asamblenin etnik çeşitliliğin korunmasında ve sivil entegrasyonun desteklenmesinde oynadığı rolün altını çizerek, özellikle bölgelerdeki devlet kurumları ile yakın etkileşimin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çektiği aktarıldı.