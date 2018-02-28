Cumhurbaşkanı Ceenbekov, EBRD temsilcilerini kabul etti

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Orta Asya Direktörü Nil McCain, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktörü, Altyapı Projelerinin Hazırlanması Bölüm Başkanı Matthew Jordan-Tank’ı kabul etti.

Kırgızistan ile EBRD arasında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi alanında sağlanan destek için EBRD temsilcilerine teşekkür etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Kırgızistan’ın önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, “Ortak işbirliği kapsamında yatırım iklimini geliştirmek, küçük kasabalarda belediye ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek, krediler ve hibeler yoluyla finans sektörünü güçlendirmek, özel işletmelerin ve yerel finansal kuruluşların geliştirilmesinde destek sağlamak için önemli projeler hayata geçirildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kırgızistan'da yaklaşık 667 milyon avro değerinde yaklaşık 166 projeye yatırım yaptı. Bu fonlar, ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi, su temini ve sağlık sistemleri, tarım, enerji ve finans kuruluşlarının modernizasyonu ve yeniden yapılandırılması için kullanıldı.” ifadesine yer verdi.

EBRD temsilcileri Nıl McCain ve Matthew Jordan-Tank işbirliği önerisinde bulundular.

Banka faaliyetlerinin tecrübesi ile paylaşan Nil McCain “Bölgelerde ve küçük kasabalarda rehabilitasyon ve su temini ve sulama sisteminin geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Banka, 23 şubat 2018'de Kırgız Cumhuriyeti sulama altyapısının modernizasyonu için 86 milyon avro yatırım projesi kavramını onayladı. Oş, Celal-Abad, Batken ve Narın bölgelerinde sulama altyapısını modernize etmeyi, yenilerini inşa etmeyi ve mevcut kanalları iyileştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan'ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile olan işbirliğinden ülkenin bölgelerindeki sosyal ve ekonomik projelerin uygulanmasına verdiği destekten oldukça memnun olduğunu kaydetti.