Cumhurbaşkanı Ceenbekov çalışma ziyareti için Isık-Göl’de

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bölgelere çalışma ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, iki günlük çalışma ziyareti için Isık-Göl’de bulunuyor.

Ceenbekov’un ziyareti kapsamında, yerel sakinlerle toplantıların yapılması, yapım aşamasında olan sosyal ve alt yapı yapıların incelenmesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Ceenbekov, ülke cumhurbaşkanı görevini üstlenmesinden bu yana ülkenin Narın ve Batken bölgelerine çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 2018 yılı Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından Bölgesel Kalkınma Yılı ilan edilmişti.