Cumhurbaşkanı Ceenbekov, askeri geçit törenine katıldı - Fotoğraflar

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkent Bişkek’te yapılan askeri geçit törenine katıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün 9 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in Zafer Meydanı’nda Sovyet Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73. yıldönümü nedeniyle yapılan askeri geçit törene katıldı.
Devlet Başkanı Ceenbekov, Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı ve İkinci Dünya Savaşı’nda savaşarak hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, askeri geçit töreni sonrası Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazileriyle biraz sohbet etti.
Yorumlar
Yorum Gönder