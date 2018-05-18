Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Aliyev’le telefonda görüştü

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

İki ülkenin cumhurbaşkanlarının Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki işbirliği konularını ele aldığı ifade edilen açıklamada, tarafların ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi yanı sıra daha önce varılan anlaşmaların pratikte uygulaması konularını görüştüğü aktarıldı.