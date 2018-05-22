Cumhurbaşkanı Ceenbekov, AGİT Genel Sekreteri Greminger’i kabul etti

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, AGİT Genel Sekreteri Greminger’i makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan’da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger’i makamında ağırladı.

Greminger’in ülkeye yaptığı ziyaretin AGİT 'in sürmekte olan demokratik reformlara ve seçilen siyasi gelişim sürecine verdiği desteği gösterdiğini kaydeden Ceenbekov, “Kırgızistan'da 2005 ve 2010 yıllarında gerçekleşen olaylar diktatörlük ve parlamenter demokrasinin çatışmasıdır. AGİT de dahil olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle, ülke ciddi deneyimler geçirdiğinde devletliğimizi koruyabildik. Ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kırgızistan'ın demokrasi yolunu izlediğine dair ikna edici kanıtlar. Parlamentarizmi seçtik ve bu yoldan çıkmayacağız, çünkü devletin geleceği parlamento demokrasisiyle bağlantılı.” şeklinde konuştu.

2018’in Kırgızistan’da Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan ettiğini anımsatan Ceenbekov, kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesine, bölgelerin ihracat potansiyelinin geliştirilmesine, göç akışını azaltacak işlerin yaratılmasına özel önem verildiğini vurguladı.

Buna ek, Ceenbekov Hükümetin önceliklerinden birinin dijital ekonomiyi teşvik etmek için şartlar yaratmak olduğunu belirtti.

Kırgızistan'da AGİT'in 20'nci yıldönümü dolayısıyla Greminger'i tebrik eden Ceenbekov, daha verimli işbirliğine olan güvenini ifade etti.

Kırgızistan'da sonbaharda düzenlenecek AGİT Parlamenterler Meclisi'nin oturumuna değinen Devlet Başkanı, bu etkinliğin ülkede parlamenterizmin güçlendirilmesine katkıda bulunacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde kazanması vesilesiyle Ceenbekov’u tebrik eden AGİT Genel Sekreteri Greminger, Kırgızistan’da demokratik enstitülerin aşamalı olarak geliştiğini göz önüne alarak, özellikle ülkede insan haklarının korunmasının olumlu yönlerini vurguladı.

Greminger, “İfade özgürlüğünü korumaya yönelik kararlarınızdan memnunuz. Sivil sektörün ülkenin kalkınmasına katkısını takdir ettiğiniz için mutluyuz. AGİT, Kırgızistan'ı hukukun üstünlüğü ilkeleri ve insan hakları, ifade özgürlüğü ve sivil sektörün desteğini temel alarak parlamenter demokrasiyi güçlendirmede destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca AGİT Genel Sekreteri, Kırgızistan’da hayata geçirilen Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejiye odaklanarak, bu belgenin AGİT ile Kırgızistan arasındaki kısa ve uzun vadeli bir ortaklık için iyi bir platform olacağını belirtti.

Greminger, AGİT'in hükümetin bölgelerdeki sürdürülebilir kalkınmaya ve Taza Koom projesinin hayata geçirilmesine yönelik çabalarını desteklemek de dahil olmak üzere bir dizi faaliyeti uygulamaya devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda taraflar, bölgesel projelerin hayata geçirilmesinde ortaklık görüşleri konularında bilgi alışverişinde bulundu