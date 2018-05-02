Cumhurbaşkanı Ceenbekov, AEK Başkanı Sarkisyan'ı kabul etti

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Başkanı Tigran Sarkisyan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Başkanı Tigran Sarkisyan’ı makamında kabul etti

Yakında yapılacak Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı konusunun ele alındığı ifade edilen açıklamada, entegrasyon birliğinin daha da geliştirilmesinin güncel konuları da görüşüldüğü aktarıldı.

Ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile bütünleşmesi Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasında öncelik olduğunu vurgulayan Ceenbekov, “Birliğe büyük önem veriyoruz ve Birlik ülkeleri ile üretken ve verimli işbirliğinin daha da geliştirilmesini hedefliyoruz.” dedi.

AEK Başkanı Tigran Sarkisyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Avrasya entegrasyonu konusundaki aktif konumunun entegrasyon projesinin tanıtımına ve derinleştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.