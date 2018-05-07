Çolpon-Ata'da "Issyk-Kul ITF-2018" adlı fuarı düzenlendi

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Isık-Göl bölgesine ait Çolpon-Ata şehrinde 6 Mayıs tarihinde "Issyk-Kul ITF-2018" adlı fuarı düzenlendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs 2018'de Isık-Göl bölgesine ait Çolpon-Ata şehrinde yaz turizm sezonunun resmi açılışına ithaf edilen Isık-Göl yıllık Uluslararası Turizm Fuarı "Issyk-Kul ITF-2018" gerçekleştirildi.

Fuarın amacı, farklı ülkelerin turizm endüstrisi arasında ticari bağlar kurmak, turistlerin tatil yapabilmeleri için yabancı turistleri bölgeye çekmek olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca ikili ilişkilerin gelişmesini teşvik etmek olduğu kaydedildi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı nezdinde Turizm Bölümü tarafından organize edilen etkinliğe yabancı ülkelerin seyahat acentelerinin başkanları ve uzmanları, yabancı yatırımcılar, dünya turizm sektörü uzmanları, medya temsilcileri, yerli turist şirketleri, yatılı evler, dinlenme evleri, oteller, hava yolları ve el sanatları temsilcileri katıldığı bildirildi.