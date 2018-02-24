Çivi ve ipliklerden Türkiye Cumhurbaşkanı'nın portresini hazırladı

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistanlı sanatçı Azamat Canaliyev, çivi ve ipliklerden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hazırladı.

Canaliyev, 18 Şubat’ta Türkiye’nin turizm bölgesi Antalya’da Dünya Etnik Oyunları Vakfı tarafından organize edilen Geleneksel Sporların İhyası Forumu’na katıldığını bildirdi.

Kırgız sanatçı Canaliyev, “Bu kez Türkiye Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan ile bir araya geldim ve dünyanın 56 ülkesinden etkinliğe gelen temsilciler önünde hediyemi teslim ettim. Hediyemi tüm Kırgız halkı adına sundum. Bu görüşmede emeği geçen herkeze teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandım.

Azamat Canaliyev, bundan önce dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un, Ahmat Hacı Kadırov’un, Vladimir Putin’in, I Petr’in, Birleşik Arap Emirlikleri BAE’nin şeyhlerinin ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga’nın portrelerini hazırlamıştı.