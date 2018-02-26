Çin'in Ocak'ta kömür ithalatı azaldı, petrol ithalatı arttı

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Çin’de 2018 yılı Ocak ayında kömür ithalatı yüzde 1,34 düşerken, petrol ithalatı yüzde 19,55 arttı.

Çin Gümrük İdaresinin verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayında kömür ithalatı yüzde 1,34 düşüşle 17,6 milyon ton oldu. Petrol ithalatı ise yüzde 19,55 artışla 40,64 milyon ton oldu.

ÇİN EN FAZLA KÖMÜRÜ AVUSTRALYA’DAN ALDI

Çin fazla kömür ithalatını 7,94 milyon ton ile Avustralya'dan gerçekleştirdi. Bu Ülkeden ithalat yüzde 9,37 arttı. Endonezya'dan ithalat yüzde 37,41 artışla 5,04 milyon ton, Rusya'dan yüzde 42,68 artışla 2,53 milyon ton oldu. Antrasit kömür ithalatı yüzde 60,71 düşüşle 790 bin 874 ton olurken, kok kömür ithalatı yüzde 15,5 düşüşle 5,06 milyon tona indi. Aynı ayda kömür ihracatı yüzde 52,98 düşüşle 280 bin 677 ton oldu.

EN FAZLA PETROL İTHALATI RUSYA’DAN

Çin’in petrol ithalatında Rusya 5,67 milyon ton ile ilk sırada yer alırken, Angola 4,68 milyon ton ile ikinci, Irak 4,45 milyon ton ile üçüncü oldu. Ülkenin benzin ithalatı yüzde 0,67 artışla 15 ton, nafta ithalatı yüzde 31,06 düşüşle 364 bin 630 ton, gazyağı ithalatı yüzde 7,23 artışla 289 bin 31 ton, jet yakıtı ithalatı yüzde 7,20 artışla 383 bin 458 ton, motorin ithalatı yüzde 92,42 düşüşle 6 bin 323 ton, fuel oil ithalatı yüzde 32,33 artışla 1,66 milyon ton, LPG ithalatı yüzde 50,85 artışla 1,94 milyon ton, doğal gaz ithalatı yüzde 8,21 artışla 2,59 milyon ton, LNG ithalatı yüzde 51,18 artışla 5,18 milyon ton oldu.

Kaynak: Enerji Günlüğü