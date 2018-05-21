Çin'de kum fırtınası! Nefes almak bile zorlaştı

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde gökyüzü bir anda sapsarı oldu. Kum fırtınası nedeniyle göz gözü görmedi. Adeta kumdan bir duvar oluşunca araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Göz gözü görmüyor. Gökyüzü sapsarı. Nefes almak imkansız. Burası, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu bölgesi... Kum fırtınası Jiuquan kentini esir aldı. Hayat durma noktasına geldi.

Bölgede adeta kumdan bir duvar oluştu. Güneş ışığı bu kumdan duvarı aşamayınca, görüş mesafesi iyice düştü. Araçlar, trafikte güçlükle ilerledi. Halk sokağa maskeyle çıkmak zorunda kaldı. Yetkililer, halkı kapalı mekanlardan çıkmamaları konusunda uyardı. Dışarı çıkacaklara ise maske takmaları önerildi.

Habertürk