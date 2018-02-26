Çin Kalkınma Bankası, Kazakistan'daki ilk ofisini açtı

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Çin Kalkınma Bankası, Kazakistan'daki ilk ofisini bugün, 23 Şubat'ta, başkentte bulunan Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde açtı. Uzmanlar, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde açılan ofisin, Çinli yatırımcıların ülkeye gelişinde teşvik edici bir rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde halihazırda 10'dan fazla şirket faaliyet gösteriyor ve bu sayının yıl sonunda 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. Merkezin Başkanı olan Kayrat Kelimbetov konuyla ilgili olarak, "Finansal merkezlere dair küresel derecelendirmeye göre, ulaşım imkanları bir finans merkezinin gelişmişliği açısından önemli bir gösterge durumunda. Merkezimizin rekabetçiliğini artırmak maksadıyla özellikle hava ulaşımı çok mühim. Bu konuda yeni çalışmalar için önümüzdeki süreçte ayrı bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yatırımcılar ve ticari faaliyetler için daha rahat koşullar yaratılmasının yanı sıra süregelen istikrar ortamı Kazakistan'ın ekonomik büyümesinde en önemli etkenlerden biri durumunda bulunuyor. Geride bıraktığımız 2017 yılının ilk 9 ayında Kazakistan'a gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımların tutarı 15.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: QHA