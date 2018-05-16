Çin şirketi Oş merkezi meydanını ücretsiz onarıyor

OŞ, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Oş şehrinin merkezi meydanı Çin şirketi tarafından onarılıyor.

Oş Belediyesi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güney başkenti Oş’un merkezi meydanı Çin’in aktarmış olduğu hibe fonları sayesinde onarılıyor.

Onarım çalışmalarını Çin Yol İnşaat Şirketi China Road yapıyor. Ayrıca şirketin inşaatçıları tamamen kanalları, tepsileri tamir ve kare topraklarında bulunan kaldırımları onaracak.

China Road şirketi, Oş-İrkeştam ve Bişkek-Torugart karayolları onarmıştı.