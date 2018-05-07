Çin Büyükelçisi: ‘Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Çin'e ziyareti, stratejik işbirliğine yeni ivme kazandıracak’

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 7 Mayıs’ta başkent Bişkek’te yapılan ikili forumda Çin’in Kırgızistan Büyükelçisi Xiao Qinghua konuşma yaptı.

Toplantıda konuşma yapan Büyükelçi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un sonraki ayda Çin’e yapacağı ziyaret beklentilerine değindi.

Kırgızistan ile Çin arasındaki ilişkilerin yeni girişimlerin eşiğinde olduğunu belirten Büyükelçi, “Güzel bir geleceğe yeni kapılar açıyoruz. Yakında Çin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Toplantısı yapılacak ve yeni seçilen Kırgızistan cumhurbaşkanının Çin'e ilk devlet ziyareti bekleniyor. İki ülkenin liderleri müzakerelerde bulunacak ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini görüşecek ve ortaklığa yeni bir ivme kazandıracak.” ifadesini kullandı.

Çin’in Kırgızistan siyasetini desteklediğini ve her yönde yardımda bulunacağını dile getiren Xiao Qinghua, “Kırgızistan, 2040 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma stratejisi üzerinde çalışıyor ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Sooronbay Şaripoviç bu yılı Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan etti. Yeni hükümet, bölgelerdeki tarımsal, enerji ve sosyal sistemlerin geliştirilmesinde ve gelişmiş dijital teknolojilerin tanıtılmasında ilk görevlerden birini belirlemiştir. Çekilmiş yatırımların korunmasını sağlamak ve en uygun koşulları oluşturmak için ihtiyaç duyuldu.” şeklinde konuştu.

Çin ve Kırgızistan’ın uzun yıllardır dost ve iyi komşu olduğunu, Çin tarafı Kırgızistan'ı önemli uluslararası ortak olarak gördüğünü belirten diplomat, “Kırgızistan’ın başarılarından memnunuz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 26 yıl boyunca, politik güvenlerimiz istikrarlı bir şekilde artıyor.” dedi.

Günümüzde Çin’in Kırgızistan’ın büyük bir ticari ortağı ve ana yatırım kaynağı olduğunu kaydeden Büyükelçi, Çin yardımıyla Bişkek’te okul inşa edildiğini, Isık-Göl bölgesinde sulama sisteminin yeniden inşası başladığını ve uluslararası nakliye koridoru olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan halihazırda uygulandığını sözlerine ekledi.

Büyükelçiye göre, bütün bu projeler, Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, büyükelçinin belirttiği gibi, birçok Çinli şirket madencilik sektörüne yatırım yapıyor ve yeni işler yaratıyor.

Bişkek’in Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları’ndaki Kongre Salonu’nda “Uzman-analitik diyalog Kırgızistan-Çin” konulu ikili forum düzenleniyor.

Forum sırasında uzmanlar, iki ülkenin hükümetlerine operasyonel tavsiyelerde bulunma ve ikili niteliklerin yeni bir nitelik seviyesine yükseltilmesi amacıyla, devletler arası işbirliğinin güncel konularını ele alacak ve analiz edeceklerdir.