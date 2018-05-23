Çin Büyükelçisi: ‘Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın Çin’e yapacak devlet ziyaretinden beklentiler çok büyük’

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Çin Büyükelçisi Xiao Qinghua Büyükelçilikte yaptığı basın toplantısında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un ŞİÖ öncesi Çin’e yapacak devlet ziyareti ile ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arifesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov devlet ziyareti için Çin’e gidecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden beklentilerin büyük olduğunu ve iki ülkenin de bu ziyaret için aktif olarak hazırlıklar yapıldığını dile getiren Büyükelçi Qinghua, “Liderler arasındaki toplantı çok önemlidir. Bu ilk buluşma. Tüm ilişkilerin temeli olan çok yüksek bir politik güven düzeyine sahibiz ve bu da kullanılmalı.” dedi.

Çin Büyükelçisi, ikili görüşmeler sonucunda, mevcut işbirliği alanlarına ilişkin bir dizi anlaşmanın imzalanması beklendiğini ve onların listesi hala yenilendiğini ve sonuçlandığını sözlerine ekledi.