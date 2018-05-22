Çin, Ay'ın Karanlık Yüzünü Keşfetmek İçin İlk Adımı Attı

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek projesinde ilk adım olarak 'Queqiao' adlı iletişim uydusunu bu sabah uzaya gönderdi.

Bugünlerde teknoloji alanında kendini günden güne daha da geliştiren Çin, Ay’ın karanlık yüzeyini keşfetmeyi gerçekten çok istiyor. Bir süredir bu yönde çalışmalara aralıksız devam eden Çin, nihayet amacına ulaşmak üzere. Queqiao (Magpie Köprüsü) adlı uydu, Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı Chang’e 4 ile dünya arasındaki iletişimde köprü görevi görecek. Bu anlamda hayati önem taşıyan uydu, tehlikeli görevi için bu sabah yolculuğuna başladı.

Öte yandan bahsi geçen uydunun Ay’a gönderilen keşif aracının sorunsuz bir şekilde yumuşak iniş yapabilmesini sağlayacağını belirten Proje Müdürü Cang Lihua, uydunun 445 bin kilometrelik çekim mesafesi ile bir ilk olacağını belirtti. Eğer bir sorun ile karşılaşılmazsa uydu, dünyadan tam 445.000 kilometre uzaklıkta Lagrangian noktasında yörüngeye girecek.

Öngörüler dahilinde uydunun Ay ve Dünya arasında kaldığı noktada çekim kuvvetine maruz kalarak türlü sorunlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Ancak tüm bunlar, hesaplanmış değerler ile görev bölgesine gönderilen uydu için çok önemli bir sorun arz etmiyor.

Çin, eğer bir sorun yaşamaz ve Chang’e 4’ü de Ay’a indirmeyi başarabilirse bu proje ile ayın karanlık yüzeyini gezebilen ve veri toplayabilen ilk ülke olma ünvanını elde etmiş olacak. En azından bu amaca dair ilk adım atılmış durumda.

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