Cengiz Aytmatov, Türkiye’nin Bolu ve Kastamonu Şehirlerinde Anıldı

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yardımıyla "Anadolu Mektebi" Vakfı tarafından Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un 90. yıldönümüne adanmış bilimsel koferans, T,rkiye'nin Bolu ve Kastamonu şehirlerinde TİKA, TÜRKSOY ve Kırgızistan'ın Türkiye Büyükelçiliği mensuplarının katılımı ile düzenlendi.

Kırgız edebiyatının gelişmesinde Cengiz Aytmatov’un önem ve değerli bir katkı sağladığını vurgulayarak yaptığı konuşmada, Büyükelçi İbragim Cunusov, yazarın bu güne kadar yaptığı çalışmaların farklı kuşakların temsilcilerini ilgilendirdiğini kaydetti. Sevgi ve vatanseverlik, cesaret ve asalet çağrısında Cengiz Aytmatov'un eserlerinin dikkat çektiğini dile getirdi.

Etkinlik sırasında Cengiz Aytmatov'un eserlerinin tiyatro yapımları gösterildi ve Türkçe yayınlanan kitaplarından oluşan bir sergi düzenlendi. Ayrıca, Türk okulları ve lise öğrencileri arasında, Aytmatov Okumaları da düzenlendi.

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