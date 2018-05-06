Cenevre'de III Dünya Göçebe Oyunları'nın sunumu yapıldı

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) ve Diğer Uluslararası Daimi Temsilciliği, III Dünya Göçebe Oyunları'nın sunumunu yaptı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) ve Diğer Uluslararası Daimi Temsilciliği, Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’na ithaf edilen büyük bir sunum etkinliği düzenledi.

Diplomatik birlikler, uluslararası kuruluşlar, yerel yetkililer, özel şirketler, sivil toplum sektörü temsilcileri ve İsviçre'de yaşayan Kırgız diasporası temsilcileri için düzenlenen söz konusu etkinliğin kapsamında yaklaşık 200 ziyaretçi için video gösterildi ve Dünya Göçebe Oyunları’na adanmış resepsiyon ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kırgızistan’ın Cenevre Daimi Temsilcisi Daniyar Mukaşev, etkinlik katılımcılara Dünya Göçebe Oyunları’nın tarihi ve amaçları, Kırgız Cumhuriyeti'nin turizm ve kültürel potansiyeli hakkında geniş bilgi verdi.