Celal-Abad’da “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne 3 bin kişi katıldı

OŞ, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinde Sovyet Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73. yıldönümü kutlandı.

Celal-Abad bölgesinde İkinci Dünya Savaşı’nın 73. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne 3 bin kişi katıldı.

Celal-Abad Valisi Kıyanbek Satıbaldiyev’in başkanlığında yapılan etkinlik ardından şehir sakinleri Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda savaşarak ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve çiçekler bıraktı.