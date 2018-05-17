Ceenbekov’un başkanlığında Bişkek’te Yargı Reform Konseyi toplantısı

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te Yargı Reform Konseyi toplantısı yapılıyor.

Bugün, 17 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un başkanlık ettiği Yargı Reform Konseyi toplantısı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı sırasında Devlet Başkanı Ceenbekov açılış konuşması yaptı. Toplantıda yargı ve hukuk reformunun uygulanmasına yönelik çalışma çerçevesinde, ülke Hükümetinin tedbirleri, 2018-2022 için Kırgızistan Yargısının Geliştirilmesi için Devlet Taslak Hedef Programı görüşülüyor.