Ceenbekov’dan Medvedev’e tebrik mesajı

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Rusya’da tekrar Hükümet Başkanı atanan Medvedev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya’da cumhurbaşkanı seçimi yapılması ardından tekrar Rusya Federasyonu Başbakanı atanan Dmitriy Medvedev’e tebrik mesajı yolladı.

Devlet Başkanı Ceenbekov’un Medvedev’e ilettiği tebrik mesajında, “Rusya Devlet Başkanı ile Rusya Devlet Duması milletvekillerinin Size olan büyük güveni, ükenizin istikrarlı sosyal ve ekonomik kalkınmasına sağladığınız katkınızı tanımalarının açık bir kanıtıdır. Kırgız-Rus ittifakının ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine kişisel katkınızı özellikle belirtmek isterim. Ortak çabalarla ülkelerimizin halklarının yararına Kırgızistan ve Rusya arasında karşılıklı olarak yararlı bir işbirliği kurmaya devam edeceğimize inancım tamdır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ceenbekov’un Medvedev’e sağlık, refah ve faaliyetlerinde başarılar dilediği bildirildi.