Ceenbekov’dan Erdoğan’a Doğum Gün Tebriği

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğum günü vesilesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ceenbekov’un Türkiyeli mevkidaşı Erdoğan’a ilettiği doğum gün mesajı yer alıyor:

“Kırgız Cumhuriyeti, dostluk geleneklerine, kültürel ve manevi değerlerin ortaklığına dayanan Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyor. Fırsattan yararlanarak, Size sağlık ve devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türk halkına barış ve refah diliyorum.”