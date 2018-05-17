Ceenbekov: ‘Vatandaşlardan gelen mektupların % 70'i hak ihlalleri ile ilgili’

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, “Bana hitap eden vatandaşların başvurularının yüzde 70’i hak ihlalleri ile ilgili” dedi.

Bugün, 17 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da Yargı Reform Konseyi toplantısı gerçekleşiyor.

Konsey üyelerinin ülkenin yargı sistemi reformunda yapılan çalışmanın sonuçlarını görüşmesi ve daha fazla uygulama için öncelikli yönleri belirlemesi bekleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Ceenbekov, mahkeme personeli tarafından gerçekleştirilen eylemlerin değerlendirmesini açıkladı ve ayrıca vatandaşların hakimlere yönelik bildirdiği fikirleri hakkında bilgi verdi.

Ceenbekov, “Halkla bir araya geldiğim sırada, çoğu zaman insanlar dışarıdan, yozlaşmış ve adaletsiz hakimlerden gelen vatandaşların haklarının ihlaline dair bariz gerçekleri anlatırlar. Adresime gelen uygulamaların yüzde 70'i de bu sorunla ilgilidir.” şeklinde konuştu.

Yargı reformu, devlet için önemli bir sorun haline geldiğini ve son yıllarda, iyileştirmeler için yargı ve yasal reformu düzenleyen 17 yasa ve çeşitli yasalar kabul edildiğini dile getiren Ceenbekov, “Ancak, halkımız mümkün olan en kısa sürede temiz, şeffaf ve bağımsız bir yargının yaratılmasını talep ediyorlar. Yargı reformunun hızlandırılması ülke için çok önemlidir, bu nedenle bugün yapılan Konsey toplantısı yeni reformlara ilave bir ivme kazandırmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, konuşması esnasında, 1 Ocak 2019'a kadar, tüm davalara şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak için bir dizi görevi yerine getirmek üzere Konsey üyelerine özel talimatlar verdi.

Bilginiz için: Yargı Reformu Konseyi, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yargı reformu için bir danışma organıdır. Konsey, ülkede yürütülen yargı reformunun öncelikli alanları hakkında öneriler hazırlamak, devlet kurumları, Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Hakimler Seçimi Konseyi, Hakimler Konseyi Seçimi Konseyi, mahkemelerin teşkilat ve işleyişini düzenleyen düzenleyici yasal işlemlerin hazırlanması ve kabul edilmesi, kanun uygulayıcı organlar ve hakimlerin statüsü için koordine edilmiş eylemlerin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.