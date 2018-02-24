Ceenbekov: ‘Silahlı Kuvvetler, devletin desteğidir’

BİŞKEK, 23 Şubat 2018 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Anavatan Savunucuları Günü vesilesiyle Kırgızistanlıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Ceenbekov’un tebrik mesajı şu şekildedir:

“Değerli Kırgızistan halkı!

Cesaret ve onur dolu bayramı olan Anavatan Savunucuları Günü'nü içten tebrik ederim. Ülkenin Silahlı Kuvvetleri askerlerine ve Anavatana olan görevlerini dürüstçe yerine getiren cesur gazilere şükranlarımı dile getiriyorum.

Bugün önemli bir gündür. Tam 100 yıl önce, 1918'de Kızıl Ordu ve Kızıl Filo kuruldu. Bugün savaş gazileri tarafından verilen görkemli savaş gelenekleri, Anavatan'da yeni nesil savunuculara layıktır.

Silahlı kuvvetleri her zaman devletin desteği olmuştur. Anavatanı savunmak ise kutsal görevdir. Silahlı kuvvetlerin muharebe hazırlığı ve savaş yeteneği, milli güvenliğin en önemli unsurudur.

Değerli Anavatan Savunucuları!

Hepinize sağlık, refah ve başarılar diliyorum. Anavatanızı gözbebeğiniz gibi saklayın, savaşa hazır olduğunuzu yüksek seviyede tutun!”