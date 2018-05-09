Ceenbekov, “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne katıldı

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bugün, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Bişkek’te yapılan “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkenin başkenti Bişkek’te yapılan “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne katıldı.

Devlet Başkanı Ceenbekov yürüyüşte 1941-1945 İkinci Dünya Savaşı'nda kayıp kişiler listesinde listelenmiş dedesi Ceenbek Pirnazarov’un pankartını taşıdı.

Törende konuşma yapan ve halkı Zafer Günü vesilesiyle tebrik eden Ceenbekov, “Torunlar, bizim için, bizler için, ülkemiz uğruna hayatlarını feda eden, düşmanları yenmiş babalarımızın ve büyük babalarımızın istismarlarını asla unutamayacaklar. Ayrıca Büyük Vatansever Savaşı’nda savaşan dedem Pirnazarov, oğulları Ermamat ve Toktomamat Ceenbekov'ları anıyorum. Kimse ve hiçbir şey unutulmadı! Huzurlu hayatımız uğruna hayatlarını veren kahramanlarımıza başımı eğiyorum.” şeklinde konuştu.

Zafer Günü veya 9 Mayıs, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmî olarak teslim olmasına karşın (9 Mayıs'ta Moskova zamanına kadar) ilk olarak Sovyetler Birliği'nin on beş cumhuriyetinde törenle açıldı. Sovyet hükümeti erken zamanda Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferi ilan etti.