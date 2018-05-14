Ceenbekov: ‘Kırgızistan'da Rusya'nın yine bir askeri üssünü açma kararı henüz alınmadı’

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan’da Rusya’nın yine başka bir askeri üssünü açma kararı alınmadığını bildirdi.

Rusya’nın TASS ajansına röportaj veren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Moskova ile Bişkek’in Kırgızistan’da yine bir Rus askeri üssünü açma kararı almadığını belirtirken, “Önce, bu konu Rus tarafıyla, hatta benim cumhurbaşkanı görevime gelmeden önce gçrüşülmüştü. Ama bu konudaki nihai karar henüz alınmadı.” şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Ceenbekov, Afganistan'daki durum ve onunla bağlantılı tehditler "Orta Asya bölgesi için toplu güvenlik önlemleri" gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan’da Rus askeri üssünün bulunduğunu anımsatan Ceenbekov, “Kırgızistan’ın Kant (Çüy bölgesine ait) şehrinde Rus Silahlı Kuvvetleri'nin havacılık üssü yer alıyor ve bizimle birlikte hava sahası güvenliğini sağlamada önemli rol oynuyor.” dedi.

Ceenbekov’a göre, "Kırgızistan 'ın güney bölgesinde ikinci bir Rus askeri üssü açma ihtiyacı konusundaki pozisyonu, terörizm, aşırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi Afgan tehditlerine kolektif bir tepki kuvveti oluşturmayı amaçlıyor."