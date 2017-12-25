Ceenbekov: ‘Kırgız-Kazak işbirliğini güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim’

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile dar formatta toplantı düzenleyen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Cenbekov, “Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığı ve müttefik ilişkileri güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim.” ifadesini kullandı.

Resmi ziyareti için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kazakistan’a davet ettiği için Nazarbayev’e teşekkür ederken, “Siz bizim aksakal, büyük ağabeyimizsiniz. Mevcut sorunları görüşmek üzere davet ettiğiniz için minettarım.” dedi.

“İnşallah, iki ülke arasındaki ilişkileri geçilendireceğiz.”diyen Devlet Başkanı, bu yıl Kırgızistan ile Kazakistan arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü ve Ebedi Dostluk Antlaşması’nın 20. yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

Kırgızistan lideri, “Ziyaretim iki önemli tarihe denk geldi. Dünyada Kırgız ve Kazak'tan daha yakın halk olmadığını söylemiştiniz. Bizler kardeş halkız.” ifadesine yer verdi.

“Ülke liderlerinin göreve gelir ve gider, ancak halk kalır” diyen Kazakistan lideri Nazarbayev, her nesilin görevi, halkların dostluğunu korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere saf bir biçimde aktarmak olduğuna vurgu yaptı.