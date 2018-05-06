Ceenbekov, Isık-Göl’e iki günlük çalışma ziyareti yaptı - Fotoğraflar

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, iki günlük çalışma ziyareti için ülkenin incisi Isık-Göl’de bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 3-4 Mayıs tarihleri arasında Isık-Göl’e çalışma ziyareti yaptı.

Devlet Başkanı, ziyareti kapsamında Ton ve Isık-Göl sakinleri ile toplantı düzenledi. Yerel sakinler esas olarak ulaşım ve altyapı inşaatı, sosyal yapılar, temiz ve sulama suyu temini, sulama, arazi dönüşümü, devlet ve kolluk kuvvetlerinin bozulması, turizm ve girişimciliğin geliştirilmesi, sosyal güvenlik, çevre koruma, personel politikası ve yol güvenliği ile ilgili güncel konulara değindi.

Devlet başkanının çalışma ziyaretinde yer alan başkan, bakanlar ve bölüm başkanları soruları yanıtladı.

Buna ek olarak, devlet başkanı “Kırgız Cumhuriyeti'nin sulama sisteminin yeniden inşası” projesinin uygulamasını başlattı, Ton bölgesinde Ak-Olon kanalının yeniden inşası projesini ve Isık-Göl bölgesinde günlük düzenleme havzasının inşasını ve Balıkçı-Tamçı-Çorum yolunun inşasını inceledi.