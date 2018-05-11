Ceenbekov, ‘IMF ile işbirliğini takdir ediyoruz’

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan’ın IMF ile işbirliğini takdir ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün, 11 Mayıs’ta Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang’ı makamında kabul etti.

IMF delegasyonunun Kırgızistan’ın para biriminin 25. yıldönümü onuruna uluslararası konferansta yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Devlet Başkanı, “IMF ile işbirliğini çok takdir ediyoruz ve Kırgız Cumhuriyeti'nin yapısal reformları ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için sürekli desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. IMF ile güçlü ve karşılıklı olarak faydalı ortaklık ilişkilerini sürdürmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Kırgızistan’da cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Ceenbekov’u tebrik eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang, devlet faaliyetlerinde başarılar diledi.

IMF'nin Kırgızistan'ı stratejik ortağı olarak gördüğünü ve ülke ekonomisini geliştirmek için işbirliğini başarıyla sürdürmeyi planladığını vurgulayan Tao Zhang, “Bunları dikkate alarak, şahsen Kırgızistan’ı ziyaret etme ve para biriminin 25. yıldönümü vesilesiyle tebrik etmekararı aldım.” dedi.