Ceenbekov ile Putin ikili işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Soçi’de bulunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un bugün, 14 Mayıs’ta Soçi’de yapılacak Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katılımı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan ile Rusya arasında işbirliğin geleceği ele alındığı ifade edilen açıklamada, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde ortak projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuların görüşüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u karşılayan Rus mevkidaşı Putin, karşılıklı ilgi alanlarını görüşmek için fırsat olduğunu kaydederek, Rusya-Kırgız Kalkınma Vakfı'nın faaliyetleri dahil ülkeler arasında ticaret hacmin artışı olduğunu vurguladı.

Rusya Federasyonu cumhurbaşkanı görevine resmen geçtiği vesilesiyle Putin’i tebrik eden Ceenbekov, “Toplantıdan ve ikili işbirliğinin güncel konularını bir kez daha ele almaktan mutluluk duyuyorum. Liderliğinizin altında, Rusya'nın daha da büyük başarıya imza atacağına inanıyorum. Yılın başından bu yana, diyaloğumuzun işbirliğimizin hemen her seviyesinde aktif hale getirildiğini memnuniyetle belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.