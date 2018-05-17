Ceenbekov: ‘Hakimler vicdanlarına göre karar vermeli’

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, “Size adaçayı Kalıgul’un “Adalet yükselir, açgözlülük mezarlara daldırır.” sözünü hatırlatmak isterim. Mahkeme, insanların adalet istediği son durumdur. Hakimler vicdanlarına göre karar vermeli.” dedi.

Bugün, 17 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un başkanlığında Yargı Reform Konseyi toplantısı düzenlendi.

Reformu uygulamak mecburiyetinde olan devlet organlarının tek bir doğrultuda tek bir ritim içinde hareket etmesinin gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, reformun ilerlemesini düzenli olarak izlemek için düzenli bir çalışma grubu kurulacağını ve o gruba Konsey üyeleri de dahil edileceğini bildirdi.

Hükümetin ve Yüksek Mahkemenin tüm teklifleri ve eleştirileri dikkate alması gerektiğini dile getiren Ceenbekov, hükümeti ilgili yasa tasarıların değerlendirilmesi için Meclise sunmaya çağırdı.