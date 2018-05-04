Ceenbekov: ‘Görevim devleti güçlendirmek, insanların yaşamlarını iyileştirmek’

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Isık-Göl bölgesine iki günlük ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bölge sakinleri ile yaptığı toplantıda “Benim görevim devleti güçlendirmek, insanların yaşamlarını iyileştirmek.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın incesi olarak bilinen Isık-Göl’e iki günlük ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Isık-Göl sakinleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, cumhurbaşkanlık etkinliğinin öncelikleri hakkında konuşan Devlet Başkanı Ceenbekov, “Halkımızda, “Uzaktaki akrabadan yanındaki komşu daha iyidir” atasözü çok doğru söylenmiştir. Cumhurbaşkanı görevi üstlendikten beri zamanımın çoğunu yakın komşularımız ile ilişkilerimizi iyileştirmeye ayırdım. Bilgiğiniz gibi, ilk ziyaretimi Rusya’ya yaptım. Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile işbirliği, dış politikamızın önceliğidir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, toplantı katılımcılarına Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’la ilişkileri güçlendirdiğini, Türkiye ve Avrupa Birliği Enstitüsü’ne gerçekleştirdiği ziyaretleri ve yakında Çin’e yapacağı ziyareti hakkında konuştu.

2018 yılının Bölgesel Kalkınma Yılı ilan edilmesinin amacına değinen Ceenbekov, “Kararnamenin önceliklihedefleri topluma temiz su sağlanması, sulama sisteminin geliştirilmesi, bölgedeki işleme işletmelerinin inşaatı, göçün azaltılmasıdır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak, görevim devleti güçlendirmek, insanların yaşamlarını iyileştirmek.” ifadesini kullandı.