Ceenbekov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacak Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katılımı çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Paşinyan’ı tebrik eden Ceenbekov, “Ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerin daha da güçleneceği ve geliştirileceğinden eminim.” dedi.

Tebrik için teşekkür ederek, tanıştığına memnun olduğunu ifade eden Paşinyan, “Yapıcı çalışmayı sadece Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde değil, ikili şekilde de taahhüt ediyoruz. Geleneksel olarak Kırgızistan ile dostluk ilişkiler güçlendirilecektir.” ifadelerine yer verdi.