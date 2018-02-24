Ceenbekov: ‘Davaların iş dünyasına baskı yapmak için açıldığı gerçekler var’

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakanlık Devlet Ekonomik Suçlarla Mücadele Hizmeti Başkanı Zamirbek Osmonov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Devlet Ekonomik Suçlarla Mücadele Hizmeti'nin karşı karşıya olduğu ve 8 Şubat 2018 tarihli Güvenlik Konseyi kararında belirtilen yolsuzlukla mücadele önlemleri ve görevleri ele alındı.

Devlet Başkanı, Mali Polisin ekonomik suçla mücadele ile görevlendirildiğini, ancak faaliyet sonuçlarının analizi, alınan tedbirlerin ciddi şekilde yetersiz olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, “Girişimcileri baskı altına almak, onlardan para çekmek için ceza davaları açıldığı gerçekler vardır. Vatandaşların ve girişimcilerin, sizin altınızdaki çalışanların hukuka aykırı eylemlerine ilişkin şikayetleri sona ermiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vicdansız temsilcilerinin sözde "korunması" ile ilgili gerçekler de vardır.” dedi.

Ceenbekov, sahte alkol ürünlerinin üretimi ve satışı ile mücadele etmek, yer altı kumar tesislerini tespit etmek, ülke bölgelerindeki yakıt kaçakçılığını bastırmak ve bu alanlardaki çalışmaları güçlendirmek konusunda Mali Polisin yetersiz çalışmalarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ekonomik, resmi ve yolsuzluk suçlarını belirleme ve baskılama konusundaki Mali Polisin ana faaliyetlerini yoğunlaştırma, ekonomik alanda ve kamu sektöründe yolsuzluk planlarını ortadan kaldırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.