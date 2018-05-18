Ceenbekov, çok çocuklu anneleri “Baatır Ene” madalyasıyla ödüllendirdi

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Anneler Günü arifesinde çok çocuklu anneleri “Baatır Ene” madalyasıyla ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Anneler Günü arifesinde bugün, 18 Mayıs’ta çok çocuklu anneleri “Baatır Ene” madalyası ile ödüllendirdi ve uluslararası arenada ülkeyi temsil eden ve ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayan Kırgız vatandaşlarının annelerine Teşekkür Belgeleri sundu.

Annelerin Anneler Günü’nü tebrik eden ve bu günün özel bir gün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Anne kelimesinden başka kutsal bir kelime yoktur bu dünyada. En yakın kişimiz annelerimizdir. Sadece annenin kutsal olduğunu söyleyebiliriz. Her gün annelerimize saygı göstermemiz de azdır. Bayramlarda özellikle bizi doğuran annelerimizi hatırlıyoruz, onlara hediyeler veriyoruz. Vefar eden annelerimizi anıyoruz, onlara bağışlayıp Kur’an-ı Kerim okuyoruz.” şeklinde konuştu.

Annenin çocuk yetiştirmesi özeldir, çünkü onun yetiştirmesi devletin gelecekteki gelişimini belirlediğini sözlerine ekleyen Ceenbekov, “Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, "Cennet, annelllerin ayağı altındadır”, “Dünyada bir geri ödenemez borç var, bu da anne sütü” demiş. Peygambere anneye olan borcun nasıl ödenmesi gerektiğini sorduklarında, “Adam ol, adam ol, adam ol” diye cevap vermiş. Siz, Anneler, çocuklarınızı hayata getiriyorsunuz, onları yetiştiriyorsunuz ve devletin gelişimine büyük katkı sağlıyorsunuz. Her ebeveyn, çocuklarının dindar, merhametli, insanlara ve ülkeye hizmet etmesini ister. Siz tam böyle çocuklar yetiştirdiniz.” dedi.

Ödüllendirme töreninde yer alan, Kırgızistan’ı ülkeye tanıtmış ve ülkenin gelişimine büyük katkı sağlamış çocukların annelerine hitap eden Ceenbekov, “Sizin çocuklarınız sadece sizin gururunuz değil, aynı zamanda Anavatanının da gururudur. Böyle çocuklar yetiştirdiğiniz için Size teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, her zaman Anneleri gördüğünde kendi Annesini hatırladığını belirterek, o duyguyu hissettirdiği için etkinliğe katılan Annelere teşekkür etti.

Etkinlik bitiminde Ceenbekov, her Anneye sağlık, uzun ömür ve mutluluk diledi.

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından beri Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerine göre, yedi ve daha fazla çocuğu olan 1354 kadına Baatır Ene ödülüve altı çocuğu olan ve tüm çocuklarını yetiştiren 454 kadına Ene Dankı madalyası verilmesi kararlaştırıldı.