Ceenbekov, beş ülkenin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kanada, Meksika, Estonya, Finlandiya ve Kuveyt büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Estonya Büyükelçisi Haiti Myaemees, Kanada Büyükelçisi Nicolas Bruso, Meksika Büyükelçisi Alfonso Zegme, Finlandiya Büyükelçisi Mikko Kivikoski ve Kuveyt Büyükelçisi Tarek Abdulla el-Faradj’ın güven mektuplarını kabul etti.

Kırgızistan'da diplomatik faaliyetin başlamasında büyükelçileri tebrik eden Devlet Başkanı, kişisel çabaları nedeniyle ülkelerin birbirlerine daha yakın hale geleceğinden, işbirliklerinin güçlendirilmesine ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağından duyduğu güveni dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, çeşitli alanlarda işbirliği konularında her büyükelçi ile görüş alışverişinde bulundu. Beş ülkenin büyükelçileri Kırgızistan ile dostluk ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçiler, diplomatik, siyasi, kültürel ve insani diyaloğu, ticaret, ekonomi, eğitim, turizm alanlarında ikili ilişkilerin gelişimini daha da derinleştirmenin gerekliliğine dikkat çektiler.