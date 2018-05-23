Ceenbekov, Başsavcı'ya yolsuzluğa son vermeyi durdurma talimatı verdi

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Başsavcı Camşitov’a yolsuzluğa son vermeyi durdurma talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başsavcı Otkurbek Camşitov’u kabul etti.

Başsavcı Camşitov, 8 Şubat 2018 tarihli Kırgızistan Güvenlik Konseyi kararının uygulanması, 17 Mayıs 2018 tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı başkanlığında Adli Reform Konseyi kararını uygulamak için alınan tedbirler ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın 22 Mayıs 2018’de imzaladığı “Devam eden yargı reformu çerçevesinde alınan bazı önlemler” kararnamesi hakkında rapor etti.

Savcılık makamlarının yolsuzlukla mücadeledeki çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Ceenbekov, belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm mevcut kaynakların kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Devlet Başkanı, yakın zamanda imzaladığı “Cumhurbaşkanı altında Yargı Reformu Konseyi kararı” ve “Devam eden yargı ve yasal reformu teşvik etmeyi amaçlayan kararname” olmak üzere belgelerin uygulanmasına özel önem verdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Başsavcılığın çalışanları yolsuzlukla mücadelenin başında olmalı, taarruzunu durdurmalıdır.”dedi.

Camşitov, Başsavcılığın, belirlenen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili meselelerin halledilmesiyle ilgili çeşitli çalışma grupları oluşturduğunu dile getirdi.