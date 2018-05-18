Ceenbekov, Anneler Günü’nü tebrik etti

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgız kadınların Anneler Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Anneler Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Devlet Başkanı Ceenbekov’un Anneler Günü mesajı şöyledir:

“Sevgili Anneler!

Ülkemizde resmi olarak bugün kutlanan Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Eski çağlardan beri halkımız annelere, ailesinin refahı ve mutluluğuyla bağlayarak, onu hayatının kaynağı olan ocağın koruyucusu olarak kabul ederek özel bir şekilde müracaat etmiştir.

Annelik hassasiyet ve annenin çocuğuna olan kutsal sevgisi, yaşamın başlangıcından itibaren eşlik eder. Annenin sütü kutsaldır ve ninnisi her insanın kalbinde sonsuzluk çağrısı olarak ses çıkarır. Anneler bizim için evreni açarlar ve sahip olduğumuz en iyi şey Sizin sayenizdedir.

Bugün Size en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz. Siz, tüm iyiliklere layısınız.

Anne sevginizi haklı çıkartmak sadece dürüst, sıkı çalışma ve iyi niyetlerle mümkündür.

Bir kez daha Anneler Günü’nüzü tebrik eder, sağlık, uzum ömür ve mutluluklar dilerim”.

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından itibaren Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanmaya başladı.