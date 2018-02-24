Büyükelçi Sıdıkov’dan Özbekistan’daki Kırgız okuluna ziyaret

BİŞKEK, 21 Şubat 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Taşkent Büyükelçisi Daniyar Sıdıkov, Özbekistan’ın Parkent ilçesindeki 33 numaralı Kırgız okulunu ziyaret etti.

Kırgız Büyükelçi, okuldaki eğitim sistemini inceledi, özellikle Kırgız Dili ve Edebiyatı sınıfına katıldı ve Rusça ve İngilizce derslerine katılıp, öğrencilerle o dillerde konuştu.

Görüşme sırasında Büyükelçi, kişiliğin oluşumunda eğitimin önemine vurgu yaptı. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un 90. yıldönümüne ithaf edilen etkinliklerin kutlamalarına daha çok dikkat çeken Sıdıkov, öğrencilere bu etkinliklere aktif olarak katılma çağırısında bulundu. Diplomat ayrıca, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Dünya Aytmatov’u okuyor” adlı eyleme katılma önerisinde bulundu.

Okul Müdürü Kubanıçbek Camatov, okulun 1992 yılında açıldığını ve Sosyal İş Kahramanı, etnik Kırgız Aziz Toktobayev’in adını taşıdığını belirtti. Müdür, buna ek olarak, yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda eğitimin Kırgız dilinde yürütüldüğünü ve Kırgız ayılı köyünde 2 binden fazla etnik Kırgız’ın yaşadığını bildirdi.

Camatov bazı sorunlara, özellikle de ilkokullarda müzik, Kırgızca dili ve edebiyatında eksikliklerin yanı sıra Kırgızca dilinde de kurgu eksikliğine dikkat çekti. Müdür, Kırgızistan tarafından Özbekistan'daki etnik Kırgızlara kotaların modern gerçeklere dayalı olarak ayırdığı özel niteliklerin listesini artırma ihtiyacına dikkat çekti.

Etkinliğin bitiminde Büyükelçi, okul kütüphanesine Kırız dilinde kitaplar hediye etti ve okulun onurlu konukları için deftere not bıraktı.

Geçen sene Aralık ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Özbekistan’a yaptığı ziyareti esnasında Özbekistan lideri Şevkat Mirziyoyev, aynen bu okul hakkında bahsetmişti. Bu yılında okulda Cengiz Aytmatov’un heykelinin açılması bekleniyor.