Büyükelçi Sıdıkov, Sırderya ve Taşkent Vilayetleri’ni ziyaret etti

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Daniyar Sıdıkov Sırderya ve Taşkent Vilayetleri’ne ziyaret yaptı.

Sırderya Kaymakamı Gofurcon Mirzayev ve etnik Kırgızlar ile yapılan toplantıda Kırgızistan ile Özbekistan’ın bölgeleri arasında işbirliğin gelişim geleceği ile ilişkin konular ele alındı. Görüşme sırasında Özbek tarafına Kırgızistan’da 2018’in Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan edildiği duyuruldu. Diplomat Sıdıkov ayrıca, iki ülke arasında kutlanan diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü vesilesiyle Özbek tarafını ebrik etti. Büyükelçi ayrıca, Özbek tarafına bu yıl Kırgızistan’ın Özbekistan’da planlanan Kültür ve Sanat Günleri ve dünya ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un 90. yıldönümü kutlamaları etkinliğine aktif olarak katılma çağırısında bulundu.

Daniyar Sıdıkov ayrıca, Özbek tarafını Isık-Göl’de yapılması planlanan Dünya Göçebe Oyunları’na katılmaya davet etti.

Aynı günde Büyükelçi, Taşkent ve Parkent Kaymakamlarının eşliğinde 33 numaralı orta okulu ziyaret etti ve Kırgız okulun Müdürü, öğretmenleri, öğrencileri ve etnik Kırgızlar ile görüşmede bulundu. Büyükelçinin ziyareti dolayısıyla okulda konser programı gösterildi.

Büyükelçi Daniyar Sıdıkov, söz konusu okula ve Sırderya Kültür Merkezi’ne Kırgızların önde gelen şairlerinin şiirlerini hediye etti.