Büyükelçi Adamkulova, Kuveyt emrine güven mektubunu sundu

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Kuveyt Büyükelçisi Adamkulova, Kuveyt emrine güven mektubunu sundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Kuveyt Büyükelçisi Samargül Adamkulova, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’a güven mektubunu sundu.

Bayan Sarayı’nda düzenlenen güven mektubu teslim töreni sırasında Kırgızistan Milli Marşı seslendirildi.

Büyükelçi Adamkulova, daha sonra salona davet edilerek Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’a güven mektubunu sundu. Güven mektubu teslim töreni ardından Kuveyt Emiri ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, son yıllarda ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin dinamizminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuveyt ile Kırgızistan’ın uzun süredir dostluk ilişkiler içerisinde olduğunu, ülkeler arasındaki işbirliği karşılıklı anlayış ruhuyla inşa edildiğini ve uluslararası meseleler hakkında tarafların görüşleri uyduğunu vurgulayan Kuveyt Emiri, özellikle Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu aracılığıyla ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi ve geliştirilmesinin uygunluğu konusunda fikrini belirtti. Buna ek, Büyükelçi Adamkulova’ya başarılar dileyerek, Kırgızistan halkına sıcak selamlarını iletti.

Aynı zamanda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın sıcak selamlarını duyuran Büyükelçi, Kırgızistan'a verilen destek için Kuveyt tarafını takdir ettiğini ifade ederek, Kırgızistan-Kuveyt karşılıklı ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için ana öncelikleri belirtti.

Görüşmenin bitiminde taraflar, ikili işbirliğinin her alanında Kırgızistan ve Kuveyt arasında dostane ilişkiler geliştirme yönündeki karşılıklı isteklerini dile getirdiler.