Büyük İpek Yolu Üzerine "Özbekistan'ın incileri" projesi Almatı'da Sunuldu

BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. Kazinform'da yer alan habere göre, Almatı'da Özbek Büyükelçiliği "Büyük İpek Yolunun "Özbekistan'ın incileri" projesi sunumuna ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Kazakistan Halklarının Birlik Günü çerçevesinde düzenlendi.

Katılımcılara bir belgesel ve fotoğraf sergisi de sunuldu.

Televizyon projesinin bilimsel danışmanlarından Kalımaş Begalinova, "Antik çağlardan günümüze, herhangi bir engele, kıtlığa ve savaşa bakılmaksızın, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ilişkiler, dostluk ve karşılıklı saygı altında oluşuyor. Büyük İpek Yolu ülkelerimizi birleştirdi, kültür, bilim ve zanaat zenginliğini destekledi. Miras, manevi hazinemizdir. Projenin ana hedefi, arkadaşlığı teşvik etmek, insanları seyahat etmeleri için motive etmek ve ülkemizin tarihi mirasını tanımaktır. ” dedi .

Etkinlikten sonra Kazakistan televizyon kanallarına ve internet ortamına yayın için belgesel sunulacak.

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